Еще один случай нового коронавируса зафиксирован в Грузии

В Грузии зафиксирован еще один случай нового коронавируса. Об этом заявил глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«У нас нет тенденции к снижению, у нас есть тенденция к росту, о чем мы часто говорим, что случаи будут. По пути мне сообщили информацию, поступило 39 образцов и процесс продолжается. К сожалению, у нас есть один подтвержденный случай. Исследования еще продолжаются», — заявил Гамкрелидзе в эфире «ТВ Пирвели».

В настоящее время в Грузии зафиксировано 24 случая нового коронавируса.