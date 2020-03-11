Еще один случай нового коронавируса зафиксирован в Грузии
В Грузии зафиксирован еще один случай нового коронавируса. Об этом заявил глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
«У нас нет тенденции к снижению, у нас есть тенденция к росту, о чем мы часто говорим, что случаи будут. По пути мне сообщили информацию, поступило 39 образцов и процесс продолжается. К сожалению, у нас есть один подтвержденный случай. Исследования еще продолжаются», — заявил Гамкрелидзе в эфире «ТВ Пирвели».
В настоящее время в Грузии зафиксировано 24 случая нового коронавируса.
Лента новостей
Президент Гурбангулы Бердымухамедов: Азербайджан для Туркменистана является стратегическим партнером в регионе
Президент Ильхам Алиев: И в Туркменистане, и в Азербайджане очень большое внимание уделялось и уделяется транспортной инфраструктуре, мы практически параллельным курсом шли путем ее модернизации
От имени Президента Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
Президент Ильхам Алиев изменил состав Госкомиссии по восстановлению и реконструкции территорий, пострадавших от оккупации
Имидж независимого Баку привлекателен для России и других соседей Азербайджана - российский политолог
В Брюсселе обсуждена ведущая роль Азербайджана в обеспечении энергетической и транспортной безопасности Европы (ФОТО)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)