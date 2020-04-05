В Грузии сделан прогноз касательно динамики распространения коронавируса

БАКУ/Trend - Грузия входит в кризисную фазу эпидемии коронавируса и ближайшие полтора месяца будут очень тяжелыми,заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Для нас достаточно тяжелым и сложным будет апрель и, возможно, еще первая половина мая. Будет рост случаев. В Грузии фаза сдерживания была максимально растянута. Этим мы выиграли время и более серьезно подготовили сектор здравоохранения», — сказал Гамкрелидзе.

4 апреля в Грузии был зафиксирован первый случай смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 5 апреля страна сообщила о втором летальном исходе от коронавируса.

В общей сложности с 26 февраля и по сегодняшний день коронавирус в Грузии был лабораторно подтвержден у 170 человек, 36 пациентов выздоровели. В грузинских клиниках лечение продолжают 132 человека.

Глава Национального центра по контролю заболеваний отметил, что социальная дистанция является главным оружием в борьбе с коронавирусом.Также он призвал всех граждан строго соблюдать условия всеобщего карантина, которые запрещает любые собрания, в том числе домашние застолья.

Гамкрелидзе отметил, что сейчас чрезвычайно важно ужесточить мероприятия по контролю инфекции в медицинских учреждениях.

(Автор: Тамилла Мамедова )