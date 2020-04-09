Глава ВОЗ поблагодарил премьер-министра Грузии

БАКУ/Trend/ - Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус поблагодарил в своем Twitter премьер-министра Грузии Георгия Гахарию за послание, сделанное в честь Всемирного дня здоровья, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. За время, прошедшее с того исторического момента, членами ВОЗ стали 194 государства мира. Грузия присоединилась к ВОЗ 16 мая 1992 года.

"Благодарю премьер-министра Грузии Георгия Гахарию за прекрасное послание грузинскому народу и особенно представителям сферы здравоохранения, с которым он выступил во Всемирный день здравоохранения. Мы вместе боремся против COVID-19", - написал Гебрейесус.

В своем послании во Всемирный день здоровья Гахария говорил о глобальной пандемии, перед которой оказался весь мир. Он отметил, что перед этой проблемой равны все страны, все люди и совместными усилиями, самоотверженным трудом и профессионализмом грузинских врачей удастся преодолеть этот вызов и победить.

Общее число зараженных в стране достигло 208. От вируса в стране скончались три человека. 50 выздоровели.

На карантине остаются 4 682 человека, а в стационаре под наблюдением врачей - 375. По прогнозам эпидемиологов, случаи инфицирования в стране будут расти.

В связи с пандемией коронавируса по всей территории Грузии с 31 марта введен карантинный режим. Также с 21:00 до 06:00 действует комендантский час. Ранее, в середине марта, правительство закрыло границы, а с 21 марта объявило режим чрезвычайного положения на месяц.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)