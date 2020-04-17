Европейский инвестбанк поддерживает Грузию в борьбе с коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) поддерживает Грузию в борьбе с коронавирусом, говорится в заявлении ЕИБ в Twitter, сообщает Trend.

«От имени команды Европейского инвестбанка готовы оказать поддержку Грузии в рамках краткосрочного и среднесрочного реагирования на кризис, вызванный пандемией коронавируса», - отмечает вице-президент ЕИБ Лилиана Павлова.

Отметим, что ЕИБ намерен выделить 200 миллионов евро на развитие инфраструктуры здравоохранения в Грузии, а также фискальные и другие потребности, возникшие в результате развития пандемии коронавируса (COVID-19) в стране.

Вице-президент ЕИБ внимательно следит за текущими усилиями, предпринимаемыми властями в борьбе с глобальной пандемией в стране, и считает, что действия правительства Грузии в борьбе с COVID-19 впечатляют.

Согласно официальным данным, к этому времени в Грузии подтверждены 370 случаев заражения коронавирусом, 77 человек вылечились.

Из-за коронавируса скончались 3 человека. На карантине находятся 5 079 человек, в стационаре - 558.