Число инфицированных COVID-19 в Грузии достигло 399
БАКУ /Trend/ - Количество инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки увеличилось на пять человек, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на правительственный сайт StopCov.
Таким образом, общее число зараженных COVID-19 достигло 399, из них выздоровели 93 человека, четверо скончались.
На карантине остаются 4 782 человека, еще 503 находятся в стационарах.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.
В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 по 06:00.
(Автор: Тамилла Мамедова)
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