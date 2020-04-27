Количество инфицированных коронавирусом в Грузии продолжает расти

БАКУ/Trend/ - Количество инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 496, сообщает Trend со ссылкой на правительственный сайт StopCov.

За сутки число заразившихся выросло на 10 человек.

Из общего числа инфицированных выздоровели 149 человек, пятеро скончались.

На карантине остаются 4 833 человека, еще 571 находятся в стационарах.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.

Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он продлен до 22 мая. В стране действует ряд ограничений, объявлен комендантский час с 21:00 до 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)