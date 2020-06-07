За сутки в Грузии выявили одного зараженного коронавирусом
Грузинские специалисты за минувшие сутки выявили один случай заражения новым коронавирусом. Таким образом, по обновленным данным StopCov, число инфицированных в стране достигло 809 человек, передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.
К этому времени от коронавируса в Грузии выздоровели 674 человека, 13 пациентов скончались.
В карантине находится 3 161 человек, а в стационарах - 285. Трое граждан Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Уже в конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции. Он действовал до 23 мая. Сейчас в стране поэтапно снимают все ограничения.
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