Георгий Гахария - Стратегическое партнерство с США развивается по всем направлениям

«Стратегическое партнерство с США, главным союзником нашей страны, развивается по всем направлениям, которые являются критически важными как для нас, так и для стратегического партнера страны», заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая в парламенте с ежегодным отчетом о деятельности правительства, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.

По словам главы правительства, это направления — дальнейшее углубление демократизации страны, защита прав человека, безопасность и становящийся все более важным экономический фактор.

«Нельзя не упомянуть двухпартийный Акт поддержки Грузии, который мы должны продолжать развивать. Мы также не должны забывать об акте ассигнации, принятом правительством США, в рамках которого Грузия входит в число стран, чья финансовая помощь увеличилась в последние годы, которая в 2020 году составляет 132 миллиона долларов», — заявил премьер-министр.

По словам Георгия Гахария, новое измерение сотрудничества с США, о котором мы все чаще говорим — это измерение экономического сотрудничества.