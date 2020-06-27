Грузино-швейцарская компания получила порт в Херсоне в концессию на 30 лет

Грузино-швейцарский консорциум LLC RISOIL-KHERSON получил в концессию сроком на 30 лет Херсонский морской торговый порт. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении порта.

В состав консорциума входят аффилированная с "Индустриальной группой Грузии" компания Petrol Oil and Chemicals и швейцарская компания Rissoil S.A. Доля грузинской группы составляет 60%, а швейцарской компании - 40%.

Документы о передаче в концессию порта был подписан в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно условиям договора, консорциум инвестирует в развитие порта около 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов), еще более 18 миллионов гривен (более 674 тысяч долларов) будет инвестировано в местную инфраструктуру. Уже в 2030 году концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 миллиона тонн.

Компания также будет софинансировать капремонт дорожного покрытия улиц на пути в порт и новую площадку для стоянки грузовиков на въезде в город.