Натия Турнава опровергла сообщения об уходе авиакомпании Wizz Air с грузинского рынка

Авиакомпания Wizz Air никуда не уходит и продолжает сотрудничество с Грузией. Как передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия, об этом заявила сегодня министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Так она прокомментировала сообщения о том, что низкобюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air, осуществляющая рейсы из Грузии в десятки городов Европы, закрывает свою базу в аэропорту Кутаиси и распускает сотрудников.

Лоукостер Wizz Air лидирует на авиационном рынке Грузии по количеству перевезенных пассажиров за прошлый год: авиакомпания в 2019 году перевезла около 825,3 тысячи пассажиров, что составляет 16% грузинского рынка авиаперевозок.

«Я хочу всех успокоить в связи с этим вопросом: Wizz Air никуда не уходит, Wizz Air чувствует себя очень комфортно в Грузии. Компания вошла на грузинский рынок в 2012 году и наше правительство сделало все возможное, чтобы расширить ареал Wizz Air. До пандемии авиакомпания совершала около 30 рейсов в неделю и анонсировала еще 10 новых направлений. Наши граждане все эти годы путешествовали с помощью этой авиакомпании по очень доступным ценам. Я только что разговаривала с руководством Wizz Air, и компания подтвердит продолжение своего сотрудничества с Грузией публично», — заявила Турнава.

Информацию о том, что Wizz Air упраздняет базу в аэропорту Кутаиси, не подтверждают и в Объединении аэропортов Грузии, — сообщает Общественное телевидение.

По данным ведомства, они не получали официального письма от авиакомпании по этому вопросу: «У нас нет информации по этому вопросу, и мы не подтверждаем, что Wizz Air упраздняет базу в Кутаиси».