Правительство Грузии продолжит возвращать соотечественников на родину

С августа к имеющимся на сегодня спецрейсам добавятся новые, что станет дополнительной возможностью возвращения граждан в Грузию. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сказал на брифинге министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Министерство экономики ведет переговоры с авиакомпаниями о возобновлении регулярных рейсов. Уже подтверждено, что Lufthansa возобновит регулярные рейсы и будет летать два раза в неделю с первых дней августа. Также ведутся переговоры с AirBaltic и AirFrance о возобновлении регулярных рейсов, плюс еще один вариант - Georgian Airlines, которая будет выполнять коммерческие чартерные рейсы в Вену, Амстердам и Тель-Авив", - сказал Залкалиани.

Глава МИД сообщил, что граждане Грузии могут вернуться домой также и спецрейсами, которые будут осуществляться как и во время пандемии при поддержке правительства и субсидироваться государством.

"Один из вариантов - специальные рейсы, которые мы восстановили. Их будут выполнять две авиакомпании - Wizzair и Myway Airlines. Рейсы субсидируются государством. Цена билетов не превышает 200 евро. Направления - Варшава, Афины, Рим и Мадрид. Со всех этих направлений будет осуществляться специальный рейс для поэтапного возвращения наших граждан. Процесс может быть продлен в августе и сентябре. Это будет зависеть от информации на спрос, которую мы ежедневно получаем от наших посольств в странах ЕС... На основе этой информации можно будет пересмотреть эти направления, но в июле, августе и сентябре эти специальные рейсы продолжатся", - заверил Залкалиани.

По данным МИД Грузии, за время пандемии COVID-19 государство воздушным, сухопутным и морским путями помогло вернуться на родину 12 720 согражданам, еще 22 391 оказана помощь на местах.

В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. В период пандемии МИД, вместе с диппредставительствами страны за рубежом, обеспечил поэтапное возвращение сограждан спецрейсами. Чартерные рейсы осуществлял грузинский авиаперевозчик Georgian Airways. Обязательное условие - билеты поступают в онлайн-продажу за два дня до намеченного полета и их стоимость не должна превышать 199 евро.

На сегодняшний день Georgian Airways выполняет коммерческие чартерные рейсы в направлении Вены, Амстердама и Тель-Авива

Полеты выполняются на самолетах Boeing B737 и Embraer ERJ190 в полном соответствии с протоколами, согласованными с Минздравом.