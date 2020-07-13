Названа дата ближайшего авиарейса Доха-Тбилиси

Авиакомпания Qatar Airways 17 июля выполнит спецрейс Доха-Тбилиси для возвращения граждан Грузии. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает посольство Грузии в Королевстве Катар.

Для того, чтобы приобрести билеты или изменить уже имеющуюся бронь, заинтересованным лицам необходимо связаться с тбилисским офисом Qatar Airways посредством электронной почты: ekakauridze@ge.qatarairways.com, anberishvili@ge.qatarairways.com, а также позвонить по номеру + 995 322 439 608/09 в Тбилиси.

Все граждане Грузии по прибытии в Тбилиси обязаны будут пройти двухнедельный карантин.

Самолет Airbus A320 вылетит из Дохи 17 июля в 20:10, а в Тбилиси прибудет в 00:15 уже 18 июля. Вылет в Доху из Тбилиси запланирован в 03:15.

В июле также будет выполнено пять спецрейсов из стран Европы: 13 июля из Варшавы, 15 июля – из Барселоны, 17 июля – из Рима, 22 июля – из Парижа, 28 июля – из Афин. Цена за билет для граждан Грузии не будет превышать 200 евро.

Полеты в европейские города выполняют авиакомпании Myway Airlines и Wizz Air.

По данным МИД Грузии, за время пандемии COVID-19 государство воздушным, сухопутным и морским путями помогло вернуться на родину 12 720 согражданам, еще 22 391 оказана помощь на местах.