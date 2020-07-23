Очередной спецрейс: Граждане Грузии вернулись из Парижа

Грузия 23 июля 2020 17:19 (UTC+04:00)
Очередной спецрейс: Граждане Грузии вернулись из Парижа

Правительство Грузии продолжает поэтапное возвращение соотечественников на родину из разных стран Европы - очередной спецрейс доставил 176 граждан Грузии из Парижа. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.

Специальный рейс осуществила авиакомпания Wizz Air. Пассажиры прошли медицинский осмотр в Тбилисском международном аэропорту, после чего их специальными автобусами доставили в карантинные зоны, где они пройдут 14-дневный обязательный карантин и будут находиться под круглосуточным медицинским наблюдением.

"Национальная администрация туризма Минэкономики организовала обустройство карантинных пространств в 104 гостиницах по всей Грузии. На сегодняшний день в карантинных зонах размещены 5 717 человек", - сказано в сообщении.

В июле также будет выполнено еще два спецрейса из стран Европы: 25 июля – из Берлина, 28 июля – из Афин. Цена за билет для граждан Грузии не будет превышать 200 евро. Полеты в европейские города выполняют авиакомпании Myway Airlines и Wizz Air.

В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. В период пандемии МИД, вместе с диппредставительствами страны за рубежом, обеспечил поэтапное возвращение сограждан спецрейсами. Чартерные рейсы осуществлял грузинский авиаперевозчик Georgian Airways. Обязательное условие - билеты поступают в онлайн-продажу за два дня до намеченного полета и их стоимость не должна превышать 199 евро.

По данным МИД Грузии, за время пандемии COVID-19 государство воздушным, сухопутным и морским путями помогло вернуться на родину около 22,9 тысячи сограждан, еще более 22 603 оказана помощь на местах.

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