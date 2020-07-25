Грузия получила большое количество средств медицинской защиты от ЕС и ВОЗ

ЕС и ВОЗ предоставили Грузии партию средств медицинской защиты для персонала, задействованного в борьбе с пандемией коронавируса. В частности, Грузии передано до 1,5 миллиона единиц средств индивидуальной защиты для эффективной и безопасной борьбы с пандемией Covid-19, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Это 5 000 единиц лицевых щитов, 13 200 защитных очков, 30 000 изоляционных халатов, 1 000 000 медицинских масок и 328 000 респираторов…

Данные средства индивидуальной защиты будут перераспределены между Исследовательском центром общественного здравоохранения имени Лугара, девятью региональными лабораториями Национального центра по борьбе с заболеваниями Грузии, Центром чрезвычайных ситуаций и Службой скорой помощи, а также сельскими врачами в масштабе всей Грузии», — говорится в сообщении миссии ЕС.