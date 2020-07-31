Болельщики вернутся на стадионы Грузии с 31 июля

С 31 июля запрет, наложенный из-за пандемии коронавируса, будет снят, и грузинские болельщики смогут зайти на стадионы, а это значит, что восьмой тур Национальной лиги пройдет в присутствии зрителей, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.

«Места размещения гостей на стадионе должны быть определены заранее, после каждого занятого места должно быть два свободных места, так, чтобы количество мест, занимаемых присутствующими, не превышало 33 процентов от общего количества мест. Необходимо пройти термоскрининг и дезинфицировать территорию стадиона.

С инициативой допустить зрителей на спортивные мероприятия обратился президент ГФФ Леван Кобиашвили, и решение было принято Межведомственным координационным советом на заседании 21 июля», — сообщает Федерация футбола Грузии.