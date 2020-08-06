Европейский инвестиционный банк поддержит малый бизнес в Грузии

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит банку в Грузии займ в размере 10 млн. евро для обеспечения более доступного кредитования для микро, малых и средних предприятий (ММСП), в основном из сельскохозяйственного сектора, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

Это второй по счету займ выделенный в рамках инициативы ЕИБ "Georgia Outreach Initiative". Запущенная в декабре 2019 года данная инициатива призвана повысить финансовую инклюзию и доступ к финансированию для недостаточно поддерживаемых ММСП в Грузии путем оказания помощи менее крупным банкам в улучшении пакета их предлагаемых услуг.

Кредитная линия от банка ЕС станет доступна для ММПС в локальной валюте так называемых "синтетических валютных пар" для защиты получателей кредитных средств от девальвации. Грант ЕС дополнит кредитную линию ЕИБ для продвижения финансирования в локальной валюте и покроет часть на покрытие затрат, связанных с рисками обмена валют.