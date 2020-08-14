Грузия подключилась к испытаниям лекарства от коронавируса

Грузия 14 августа 2020 16:15 (UTC+04:00)
Грузия подключилась к испытаниям лекарства от коронавируса

Впервые инфицированные коронавирусом в Грузии подключились к исследованию "Солидарность" - достаточные запасы двух медикаментов в страну уже прибыли. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил глава тбилисской инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе Первому каналу.

Речь идет о клиническом исследовании Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) самых перспективных лекарственных препаратов против COVID-19. Исследование получило название "Солидарность" (Solidarity). Ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия присоединится к программе "Солидарность" после того, как ВОЗ примет решение о допустимости испытания вакцины.

"Мы получили достаточные запасы двух препаратов: Лопинавир-Ритонавир и Интерферон, которые уже распределены министерством. Еще ждем Ремдесивир. Он считается самым обнадеживающим лекарством, хотя ряд исследований этого не подтвердил", - сказал Церцвадзе.

Несмотря на это, по его словам, Ремдесивир был быстро разобран, и даже Всемирная организация здравоохранения не получила достаточного количества препарата для распространения в странах, участвующих в исследовании солидарности, но ВОЗ обещал прислать.

Церцвадзе отметил, что к исследованию "Солидарность" будут привлечены только тяжелые и критические пациенты, а таких в Грузии немного.

"Пока включены только два или три пациента, хотя их количество ограничено не будет. ВОЗ говорит, скольких подключите, столько лекарств предоставим. Подключатся все, кто нужен, но должны учесть, что исследование "Солидарность" не предусматривает участия легких пациентов, только тяжелых и критических, а таких у нас мало… Но кто будет – все будут включены", - сказал Церцвадзе.

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