Ограничения на полеты "Белавиа" в Грузию снова продлены

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов по ряду направлений, в том числе и в Грузию, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Продлена приостановка рейсов во все города Грузии по 30 сентября, в Ригу по 31 августа, во все пункты России по 31 августа (Воронеж, Казань, Нижний Новгород - по 24 октября).

Причиной такого решения стала ситуация с распространением коронавируса в мире.

Пассажирам напомнили, что они могут сдать купленные ранее билеты или изменить дату вылета до 30 марта 2021 года.

Нынешней весной из-за коронавирусной инфекции многие страны стали закрывать свои границы. В связи с этим авиаперевозчики, включая "Белавиа", были вынуждены отменить часть рейсов. Летом белорусская компания возобновила авиасообщение с Молдовой, Албанией, Украиной, Турцией и рядом других стран.