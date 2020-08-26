Детские сады в Грузии откроются с 1 октября, а школы с 15 сентября. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на официальной странице премьер-министра Грузии Георгия Гахария в Facebook.

Из-за пандемии коронавируса со 2 марта учебный процесс был приостановлен во всех учебных заведениях Грузии.

"В борьбе с COVID-19 мы сохраняем последовательный подход и поэтапно открываем: детские сады и театры с 1 октября, школы и кинотеатры с 15 сентября, поселок Местиа и Ленджери со 2 сентября", - написал Гахария.

Все села Местийского района (регион Самегрело - Земо Сванети) кроме районного центра Местия и села Ленджери открылись с 21 августа.

Общее число инфицированных к этому времени составляет 1 436.

С начала пандемии от COVID-19 в Грузии вылечились 1 150 человек. Скончались 19. Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля.