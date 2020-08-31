Американские военные прибыли в Грузию для участия в учениях «Достойный партнер 2020»

Многонациональные учения «Достойный партнер 2020» находятся в процессе активной подготовки, передает Trend со ссылкой на Грузия Online. По информации Минобороны Грузии, военнослужащие 2-го кавалерийского полка США уже прибыли в Грузию вместе с личным составом 18-й бригады военной полиции для участия в учениях.

По информации ведомства, в этом году вместе с грузинскими военнослужащими в учениях примут участие военнослужащие из четырех стран-членов НАТО — США, Великобритании, Франции и Польши, которые поэтапно прибудут в Грузию до официального открытия учений.

Учения официально начнутся 7 сентября, в которых примут участие более 2700 военнослужащих.

«Достойный партнер» проводится в Грузии уже в пятый раз, целью учений является повышение готовности и совместимости между Грузией, Соединенными Штатами и странами-партнерами, чтобы внести свой вклад в поддержание стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе.

Основной посыл учений — «Сила в партнерстве».