В Грузии сократили срок прохождения карантина

Срок прохождения карантина на территории Грузии сокращается до восьми дней. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

До сегодняшнего дня все граждане Грузии, вернувшиеся на родину из-за рубежа, либо контактировавшие с зараженными, подлежали обязательному 12-дневному карантину. Ранее этот срок составлял 14 дней. Таков же срок и самоизоляции.

"После восьми дней будет проводиться PCR-тест. В случае отрицательного ответа на девятый день они смогут покинуть карантинную зону и после этого должны будут сделать PCR-тест еще раз на 12-й день. Таким образом мы сокращаем количество дней на карантине и даем большую свободу нашим гражданам как можно быстрее вернуться к семьям и социальной жизни", - заявил Гахария.

Кроме того, согласно действующим правилам, все прибывающие в Грузию лица обязаны представить тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до приезда. Те, кто не согласен на карантин, обязаны делать тест каждые 72 часа в течение 12 дней. Ранее этот срок составлял также 14 дней.