В Батуми закрыли Дом юстиции из-за коронавируса

Из-за обнаружения коронавирусной инфекции у одного из сотрудников в Батуми временно закрыт Дом юстиции, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

На всех уровнях 17-этажного здания проводится дезинфекция, а работникам проводят PCR тестирование. Информации о точных сроках возобновления работы пока нет.

Напомним, из 45-ти новых случаев коронавируса в Грузии 21 связан с приморских регионом Аджария. По информации Минздрава, 3 из 21 относятся к с т.н. кластеру рынка «Хопа», который, к слову, был закрыт в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. На объекте начато массовое тестирование.