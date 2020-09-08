В Батуми закрыли Дом юстиции из-за коронавируса
Из-за обнаружения коронавирусной инфекции у одного из сотрудников в Батуми временно закрыт Дом юстиции, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.
На всех уровнях 17-этажного здания проводится дезинфекция, а работникам проводят PCR тестирование. Информации о точных сроках возобновления работы пока нет.
Напомним, из 45-ти новых случаев коронавируса в Грузии 21 связан с приморских регионом Аджария. По информации Минздрава, 3 из 21 относятся к с т.н. кластеру рынка «Хопа», который, к слову, был закрыт в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. На объекте начато массовое тестирование.
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