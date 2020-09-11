Компания Best Energy Group купила 24.5% акций «Теласи» за 10.5 млн долларов

24.5% акций тбилисской энергораспределительной компании «Теласи» за 10.5 млн долларов купила компания Best Energy Group. Как передает Trend со ссылкой на Business Грузия, об этом сообщили в партнёрском фонде Грузии.



Победитель аукциона станет собственником акций в случае получения согласия Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии.



Согласно данным публичного реестра Грузии, компания Best Energy Group была создана в 2018 году и её собственником является бизнесмен Хвича Макацария. Бизнес-группа Макацария в 2018 году стала собственником тбилисской газораспределительной компании.



75% акций «Теласи» находятся в собственности российской государственной группы «Интер РАО».