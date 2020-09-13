В Грузии выявлено 152 новых случая коронавируса
В Грузии выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 2227. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
Количество выздоровевших увеличилось на 6 и составляет 1369.
В режиме карантина находятся 5 882 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 390.
В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.
Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
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