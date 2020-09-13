В Грузии выявлено 152 новых случая коронавируса

В Грузии выявлено 152 новых случая заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 2227. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Количество выздоровевших увеличилось на 6 и составляет 1369.

В режиме карантина находятся 5 882 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 390.

В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.

Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.