В Сан-Франциско открылось Генеральное консульство Грузии

В Сан-Франциско открылось генконсульство Грузии, которое с 1 октября будет предоставлять консульские услуги грузинским гражданам в следующих штатах: Южная Дакота, Небраска, Канзас, Аляска, Гавайи, Оклахома и Техас. Информацию распространяет Министерство иностранных дел Грузии, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

«Вместе с тем, хотим сообщить вам, что для участия в парламентских выборах 2020 года в Грузии гражданин должен находится на консульском учете. Соответственно, с сегодняшнего дня встать на консульский учет в Генконсульстве возможно по адресу на веб-странице: www.geoconsul.gov.ge.

На консульский учет можно встать как в упрощенной онлайн форме, а также при личном визите или посредством отправки запроса по почте.

Консульская регистрация бесплатна и не влечет никаких правовых последствий.

Для связи с Генеральным консульством Грузии в Сан-Франциско, просьба обращаться по следующему адресу:930 Montgomery Street, Unit 301, San Francisco, CA 94133; Телефон: +1 (415) 528-3706; Факс: +1 (415) 528-3728; E-mail: ConsulateSF@mfa.gov.ge», — говорится в информации МИД Грузии.