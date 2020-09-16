Беспощадный интернет-шопинг: в Грузии борются с налогами на покупки - есть ли шанс?

В Грузии более 13 тысяч человек требуют, чтобы выписанные из-за рубежа товары стоимостью выше 300 лари (около 95 долларов) не подлежали растаможке - они предлагают повысить барьер налогообложения онлайн-шопинга до 600 лари (около 190 долларов).

Под соответствующей петицией идет сбор подписей, и инициаторы уже обратились к парламенту. Граждане надеются, что депутаты рассмотрят инициативу и внесут в налоговое законодательство соответствующие изменения.

Лимит растаможки в 300 лари был установлен еще в августе далекого 2009 года, когда доллар в Грузии стоил меньше двух лари, против сегодняшних трех с копейками. А еще раньше, в 2007-2009 годы, действовал лимит растаможки почтовых посылок аж в 1500 лари.

Генеральный директор компании по перевозкам FedEx Georgia Нино Ментешашвили в беседе со Sputnik Грузия объясняет: когда был установлен лимит в 300 лари, 100 долларов можно было приобрести примерно за 150 лари. Обесценивание национальной валюты в итоге существенно повысило цены на выписываемые с зарубежных сайтов товары.

Если раньше потребитель покупал за рубежом туфли, условно, за 100 долларов, то эквивалентом этой суммы были, к примеру, 250 лари, и товар не подлежал растаможке. Однако теперь купленные за те же 100 долларов ботинки в национальной валюте стоят уже более 300 лари, и потребитель должен платить еще и НДС, 18% дополнительно к стоимости покупке. Это подорожание, соответственно, приводит к тому, что люди выписывают товары из-за рубежа реже.

"Количество потребителей сократилось потому, что сейчас растаможке на границе подлежит больше продукции, нежели когда 300 лари были эквивалентом 150 долларов. Поэтому было бы логично, чтобы покупка стоимостью менее 600 лари не облагалась налогом", – отметила Ментешашвили в беседе со Sputnik Грузия.

Директор компании полагает, что в случае изменения налогового барьера для посылок на 600 лари с 300 обязательно увеличится число людей, покупающих товары по интернету, тем более что спрос на такую торговлю возрос в связи с пандемией коронавируса.

"Исходя из того, что мобильность между странами сократилась и поездки за границу на шопинг ограничены, естественно, прибавилось число заинтересованных выписывать товары по интернету. Поэтому инициатива повысить на почтовые посылки налогооблагаемый предел до 600 лари – хорошая, это будет большой поблажкой для населения. Конечно, если у людей будут средства на покупку одежды", – отметила она.

По мнению Нино Ментешашвили, парламент не должен оставить инициативу без внимания, предложенные изменения создадут перевозчикам условия для перевозки большего числа посылок, а населению покупки будут обходиться дешевле.

"Что касается государственного бюджета, это, конечно, нужно посчитать, но не думаю, чтобы изменения нанесли катастрофически большой фискальный урон. Это просто шопинг, а не освобождение от НДС товарооборота в масштабах страны", – сказала Ментешашвили.

Департамент статистики и Минфин последние годы не публикуют данные о зарубежном онлайн-шопинге граждан Грузии. Последние такие данные от Службы дохода Минфина есть за первые полгода 2017 года - тогда жители Грузии за полгода потратили на онлайн-покупки 81,9 миллиона лари, по тогдашнему курсу это было около 34 миллионов долларов).

Данные предыдущих лет свидетельствуют, что онлайн-шопинг в Грузии растет с каждым годом. Так в 2015 году жители Грузии потратили на покупки в интернете эквивалент 86 миллионов лари, а в 2016 — уже 140 миллионов лари.

В пятерку самых популярных для онлайн-шопинга стран для жителей Грузии входят США, Китай, Германия, Великобритания и ОАЭ.

Вопрос повышения лимита в 300 лари парламент уже обсуждал два года назад - именно к этому периоду относится последняя публикация данных Минфина по объемам онлайн-шопинга. Тогда оппозиционная партия "Европейская Грузия" представила законопроект, который предусматривал внесение изменений в статью 199 Налогового кодекса. Инициатива подразумевала повышение лимита товаров, полученных физическими лицами по почте, до 500 лари. Однако тогда депутаты этот законопроект провалили.

Тогда в СМИ промелькнула цифра в 40 миллионов лари потерь для госбюджета в случае принятия поправки.

После этого была еще одна попытка, в 2018 году. Тогда повышение налогооблагаемой стоимости покупок безуспешно лоббировали 60 местных компаний. На тот момент они оценивали годовой оборот онлайн-шоппинга в 400 млн лари.

Что касается новой петиции - в финансово-бюджетном комитете сообщили, что она изучается и запрос принят к рассмотрению. А вот будет ли петиции дан дальнейший ход - неизвестно. Мы должны всесторонне изучить проблему, сказали в комитете, правда, особого энтузиазма в голосе собеседника не слышалось.

Впрочем, перед выборами в Грузии, бывает, происходят разные чудеса. А вдруг?...