ЦИК Грузии присвоил номера участникам парламентских выборов
ЦИК Грузии определил порядковые номера избирательных субъектов на предстоящих парламентских выборах, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".
В целом регистрацию для участия в выборах прошли 58 партий и два избирательных блока.
В результате процедуры жеребьевки ЦИК присвоил порядковые номера 47 избирательным субъектам. Остальным 13 разрешили использовать порядковые номера с предыдущих выборов.
Парламентские выборы в стране назначены на 31 октября. Избиратели выберут 150 депутатов – 120 голосованием за партии, а 30 – голосованием за кандидатов в мажоритарных округах. Проходной барьер для партий составит 1%.
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