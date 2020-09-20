ЦИК Грузии присвоил номера участникам парламентских выборов

ЦИК Грузии определил порядковые номера избирательных субъектов на предстоящих парламентских выборах, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

В целом регистрацию для участия в выборах прошли 58 партий и два избирательных блока.

В результате процедуры жеребьевки ЦИК присвоил порядковые номера 47 избирательным субъектам. Остальным 13 разрешили использовать порядковые номера с предыдущих выборов.

Парламентские выборы в стране назначены на 31 октября. Избиратели выберут 150 депутатов – 120 голосованием за партии, а 30 – голосованием за кандидатов в мажоритарных округах. Проходной барьер для партий составит 1%.