Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в пятницу выступит с речью на 75-й сессии генеральной Ассамблеи ООН. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.

Выступление премьера запланировано во второй половине дня.

В этом году Организация Объединенных наций отмечает 75-летний юбилей, и впервые за всю историю генеральная ассамблея проходит дистанционно.

В своей речи премьер акцентирует свое внимание на таких важных вопросах, как борьба с пандемией COVID-19, европейская и евроатлантическая интеграция, конституционная реформа в стране и другие темы.

На юбилейной генассамблее дистанционно уже выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ее речь называлась "Будущее, которое мы хотим". Президент перечислила фундаментальные основы благополучия страны в условиях современных вызовов.