В Грузии покроют задолженность за обучение социально незащищенным студентам

В Грузии заработал сайт, через который студенты из социально незащищенных семей могут подать заявку на программу покрытия задолженности за обучение в вузах. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении министерства по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты.

По решению правительства Грузии, социальная помощь в рамках этой программы предусмотрена на покрытие задолженности за весенний семестр 2019-2020 года и/или и оплаты учебы за осенний семестр 2020-2021 года.

Студентам, которые зарегистрированы в базе данных социально необеспеченных семей и на 1 сентября 2020 года их рейтинговый балл составляет меньше 150 тысяч, проходить регистрацию на портале не нужно.

Возможность зарегистрироваться на электронном портале имеют родители, которые зарегистрированы в единой базе социально необеспеченных семей и имеют меньше 150 тысяч баллов, а их ребенок-студент не числится как член семьи.

Во время регистрации родитель должен указать свое полное имя и номер удостоверения личности, а также полное имя своего ребенка, его паспортные данные и, в случае необходимости, загрузить копии удостоверения личности и свидетельства о рождении.

Далее список документов будет передан в министерство образования, которое осуществит соответствующие процедуры по утверждению финансирования. Регистрация на электронном портале будет доступна до 1 ноября.