Первый маршрутный поезд Maersk из Китая прибыл в Грузию

В рамках межконтинентальных железнодорожных перевозок группы Maersk был запущен сервис, соединяющий Китай и Грузию, для доставки импортных грузов из Азии в Грузию. Как сообщила пресс-служба Maersk, в Тбилиси прибыл первый состав из Сианя (провинция Шэньси, Китай). Таким образом было открыто новое железнодорожное сообщение, которое станет дополнением к действующим морским сервисам Maersk, ориентированным на три закавказские республики, передает Trend со ссылкой на "Грузия онлайн".

Как отметил Ираклий Данелия, коммерческий представитель компании A.P. Moller - Maersk в Грузии, этот сервис в рамках межконтинентальных железнодорожных перевозок организован специально для грузинских клиентов.

«В дальнейшем будут разработаны возможности для маршрутных поездов для всего Кавказского региона», - сказал региональный представитель компании.

Помимо обеспечения еще одного транспортного сообщения между Азией и Европой, дальнейшее расширение данного продукта датской транспортно-логистической группы также усилит роль Грузии в развитии «Нового шелкового пути».

Китайский город Сиань традиционно был отправной точкой древнего Шелкового пути, сухопутных грузовых маршрутов, соединяющих Восток и Запад на протяжении более тысячи лет.

Первый маршрутный поезд из Китая в Грузию отправился из Сианя 10 сентября 2020 года и прибыл в Тбилиси 4 октября. Поезд доставил в столицу Грузии 41 контейнер с грузами.