Эпидемиологи Грузии призвали переболевших коронавирусом стать донорами

Грузия 15 октября 2020 11:01 (UTC+04:00)
Эпидемиологи Грузии призвали переболевших коронавирусом стать донорами

Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе призвал переболевших коронавирусом в Грузии сдать плазму для лечения новых инфицированных, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В Грузии от коронавируса уже излечились 7 159 человек, между тем число заразившихся растет с каждым днем.

"Переливание плазмы довольно-таки эффективно, чтобы спасти определенное число людей. Мы использовали плазму на шести тяжелых больных, и все они спаслись. Мы используем это, так как у нас нет доноров. Я хочу обратиться ко всем гражданам, которые переболели коронавирусом, чтобы они сдали плазму", – сказал Церцвадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

Цервадзе ранее заявлял, что плазма содержит защитные нейтрализующие антитела, которые могут нейтрализовать вирус больных коронавирусом пациентов.

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