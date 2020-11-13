Гамкрелидзе: Точечные ограничения, исходя из эпидситуации, могут быть расширены

По информации руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, введение полного «локдауна» в стране не рассматривается, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Как заявил Гамкрелидзе после встречи с министром здравоохранения и группой клиницистов, стратегией страны по прежнему остаются т.н. точечные ограничения.

«У нас частичный «локдаун», когда ночью запрещено перемещение по стране. О полном «локдауне» говорилось не раз, однако ни одна страна не прибегала к этому при осенней волне. Все-таки есть стратегия т.н. точечных ограничений и мы выбираем ее в соответствии с эпидситуацией.

Частичный «локдаун» и точечные ограничения уже применяются в стране, которые, исходя из эпидситуации, могут быть расширены, однако полный «локдаун» не рассматривается», - отметил Гамкрелидзе.

По информации Амирана Гамкрелидзе, на сегодняшней встрече обсуждались необходимые для превенции коронавируса ограничения, однако он не может говорить о них до заседания координационного совета.

«С одной стороны, есть ограничения, но только в разумных пределах, чтобы это серьезно не влияло на экономическое развитие страны, с другой стороны – это готовность системы здравоохранения и самого населения дать верный ответ на этот большой вызов, который проявляется в масштабе всего мира и, особенно в Европейском регионе, куда входим и мы. К сожалению, в европейском регионе наблюдается быстрый рост ковидпандемии», - заявил Амиран Гамкрелидзе.