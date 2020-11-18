Георгий Гахария - Отношения США и Грузии никогда еще не были столь динамичными и продолжают расти

По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария, с госсекретарем США Майком Помпео состоялась продуктивная встреча, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По его словам, на встрече обсуждались вопросы российской оккупации, региональной геополитики, безопасности Черного моря, торговли и инвестиций.

«Это была продуктивная встреча с госсекретарем США Майком Помпео, который затронул вопросы российской оккупации, региональной геополитики, безопасности Черного моря, торговли и инвестиций.

Соединенные Штаты — главный стратегический партнер Грузии в укреплении демократии и верховенства закона. Отношения между Грузией и США никогда еще не были столь динамичными и продолжают расти», — написал Георгий Гахария на своей странице в Twitter.