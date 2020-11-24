Вопрос открытия полевых госпиталей в Грузии не рассматривается - глава Минздрава

Вопрос открытия полевых госпиталей в Грузии не рассматривается, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе в эфире телекомпании «Имеди», передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

«Вопрос открытия так называемых полевых госпиталей в Грузии не рассматривается, поскольку у нас есть пример многих стран, где такие больницы-палатки мобилизованы и по сей день, и хотя считается, что эти страны прошли пик второй волны, они не оказали там услуги ни одному пациенту», — сказала Тикарадзе.

По словам министра, в Грузии выделены дополнительные места для размещения ковид-инфицированных, в основном на базе больниц, а также в отелях, где есть услуги полного медицинского наблюдения, а также обеспечения пациентов кислородом.

«На данном этапе у Грузии достаточно ресурсов, чтобы наши пациенты прошли период лечения под наблюдением врача в более комфортных условиях, если мы, соблюдая все компоненты, правильно и своевременно будем управлять потоком пациентов», — сказала глава Минздрава.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен 26 февраля. С тех пор было зафиксировано 100 тысяч случаев инфицирования, скончались более 1000 человек.

В стране введены ограничения: маски следует носить в помещениях, в транспорте и на улицах. В крупных городах закрыты детские сады, а школы переведены на дистанционное обучение. Жителям запрещен выход из дома с 22:00 до 5:00.