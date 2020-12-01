Возвращение Азербайджаном Лачинского района имеет важное политическое и экономическое значение - грузинский эксперт
БАКУ /Trend/ - Возвращение Лачинского района под юрисдикцию Азербайджанского государства имеет важнейшее политическое и экономическое значение.
Об этом сказал Trend президент Международного центра изучения геоистории и геополитики Кавказа Гурам Мархулия.
По его словам, данный район также обладает выгодным геостратегическим положением.
"Через Лачин проходит дорога в Армению из Нагорного Карабаха Азербайджана, что несёт ему весомую стратегическую пользу. Но самое главное то, что Азербайджан благодаря своей успешной дипломатии смог вернуть Лачинский район мирным путем без кровопролития,"- отмечает Мархулия.
Отметив, что победа Азербайджана является самой большой победой на постсоветском пространстве, эксперт от души поздравил весь азербайджанский народ с освобождением Лачинского района.
"Наконец беженцы Азербайджана смогут вернуться в свои родные края,"- сказал Гурам Мархулия.
Отметим, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район.
Напомним, что сегодня в освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе был поднят азербайджанский флаг.
И сегодня же Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу, в котором поздравил его с освобождением Лачина.
(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)