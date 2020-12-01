Возвращение Азербайджаном Лачинского района имеет важное политическое и экономическое значение - грузинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Возвращение Лачинского района под юрисдикцию Азербайджанского государства имеет важнейшее политическое и экономическое значение.

Об этом сказал Trend президент Международного центра изучения геоистории и геополитики Кавказа Гурам Мархулия.

По его словам, данный район также обладает выгодным геостратегическим положением.

"Через Лачин проходит дорога в Армению из Нагорного Карабаха Азербайджана, что несёт ему весомую стратегическую пользу. Но самое главное то, что Азербайджан благодаря своей успешной дипломатии смог вернуть Лачинский район мирным путем без кровопролития,"- отмечает Мархулия.

Отметив, что победа Азербайджана является самой большой победой на постсоветском пространстве, эксперт от души поздравил весь азербайджанский народ с освобождением Лачинского района.

"Наконец беженцы Азербайджана смогут вернуться в свои родные края,"- сказал Гурам Мархулия.