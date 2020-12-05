Грузия занимает 37-е место в мире согласно Индексу глобальной устойчивой конкурентоспособности

БАКУ /Trend/ - Грузия получила исторический максимум баллов согласно Индексу глобальной устойчивой конкурентоспособности, заняв 37-е место в мире, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По этому показателю страна занимает первое место в мире по семилетнему улучшению рейтинга. Информацию распространило министерство экономики Грузии.

Индекс глобальной устойчивой конкурентоспособности 2020 (GSC index 2020) был обнародован транснациональной организацией SolAbility. В отчете оценивается устойчивая конкурентоспособность 180 экономик по всему миру.

В рейтинге GSC index 2020 Грузия заняла 37-е место, оценка улучшилась по сравнению с предыдущим годом и зафиксировала лучший исторический результат в 51,2 балла.

Грузия опережает ведущие экономики таких стран, как Китай, Сингапур, Австралия, Израиль, Греция, Мальта, Чили, Кипр и др.

По сравнению с 2012 годом Грузия занимает первое место в мире по улучшению своих рейтинговых позиций. Для справки, согласно индексу GSC index 2013, который показывает период до 2013 года, Грузия была одной из отстающих стран в мире, 95-е место между Папуа-Новой Гвинеей (94-е) и Непалом (96-е), а сегодня занимает 58-е место в рейтинге.

Индекс устойчивой конкурентоспособности объединяет 127 показателей, объединенных в пять агрегатов, и основан на профильных исследованиях, проведенных Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком, Международным валютным фондом, OECD и различными исследовательскими центрами по всему миру.

По данным министерства экономики, Грузия показала самый высокий результат из пяти оценочных единиц с точки зрения эффективности правительства. В частности, согласно Индексу эффективности правительства, Грузия достигла нового исторического максимума в 59,3 баллов, заняла 29-е место среди 30 ведущих стран мира и обогнала такие развитые страны, как Испания, Италия, Сингапур, Франция, Греция, Южная Корея, Норвегия, Венгрия, Кипр, Япония, Швеция, США, Канада, Австралия и др.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)