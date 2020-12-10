В Грузии от коронавируса умерли 43 пациента
В Грузии от коронавируса умерли 43 пациента. Общее количество погибших от коронавируса в стране составляет 1 657, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".
Сегодня выявлено 4 570 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 3 045 пациентов.
Из новых случаев коронавируса 2067 выявлены в Тбилиси, 708 — в Имерети и 331 — в Аджарии, — об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.
По его словам, на данном этапе есть 28 938 текущих активных случая заражения.
По данным за 9 декабря в Грузии от коронавируса умерли 38 пациентов.
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