Строительство дороги на Рикотском перевале в Грузии завершится к 2023 году

Строительство мостов и тоннелей активно продолжается на Рикотском перевале, который является частью международной автомагистрали Восток-Запад – ввести дорогу в эксплуатацию полностью планируют к 2023 году, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Строительные работы в настоящее время ведутся на участках: Чумателети-Хеви длиной в 11,7 километра, Хеви-Убиса длиной в 12,2 километра и Убиса-Шорапани длиной в 13 километров. В общей сложности работы в параллельном режиме ведутся на 53 мостах и 39 тоннелях.

Строительные работы на четвертом участке Шорапани-Аргвета длиной в 14,7 километра начнутся в ближайшем будущем.

На Рикотском перевале в целом планируется строительство современной дороги в 51,6 километра, которая будет включать 96 мостов и 53 тоннеля.

Строительство основных участков дороги на Рикотском перевале планирует завершить к 2022 году, а ввести полностью в эксплуатацию к 2023 году.

Новая дорога будет соответствовать всем стандартам дорожной безопасности. Стоимость проекта составляет около одного миллиарда долларов.

"Строительство участка на Рикотском перевале – это проект века, который выполняется на сложнейшем географическом маршруте и со сложными инженерными сооружениями. На данный момент скорость передвижения на Рикоти составляет 60 км/ч, а после завершения строительства она увеличится вдвое", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что Рикотский участок станет своеобразным переломным моментом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате этого проекта уже построенные участки скоростной автомагистрали в Западной и Восточной Грузии будут соединены.

После завершения строительных работ значительно сокращается путь от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией со стороны Аджарии). Если сейчас на дорогу требуется восемь часов, то после завершения строительства магистрали время в пути сократится до 4-4,5 часа.

Дорога через Рикотский перевал является частью автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дорогой Е-60. Она является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция), и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан).

В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.