Минэкономики Грузии не видит поводов для беспокойства из-за роста внешнего долга

Платежеспособности Грузии из-за внешнего долга, который правительство взяло во время пандемии, ничего не угрожает, заявила и.о. главы Минэкономики Грузии Натия Турнава, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Речь идет о привлечении 1,5 миллиарда долларов от международных финансовых институтов, при этом за второй квартал государственный долг Грузии вырос почти на 8%.

"Внешний долг был взят на очень льготных условиях, чтобы мы максимально облегчили как для граждан, так и для бизнеса удар, полученный от пандемии", - сказала Турнава в эфире телеканала Rustavi2.

"Глобальная пандемия может произойти раз в столетие. Это как раз тот случай, когда государство должно иметь возможность мобилизовать внешнюю помощь, и мы смогли это сделать", - подчеркнула министра.

Она отметила, что большая часть полученной была использована для помощи населению, бизнесу и сфере здравоохранения. Этот ресурс использовался и будет использоваться на пандемию.

По словам Турнава, с будущего года Грузия начнет восстанавливать экономику и ожидается рост как минимум в 4,3%.