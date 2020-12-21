Грузия ввела ограничения для лиц, имеющих историю поездок в Великобританию

В Грузии граждане всех стран с историей поездок в Великобританию в течение последних 14 дней будут обязаны пройти 12-дневный карантин. Об этом заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это решение принято в связи с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании. По словам специалистов, этот штамм может быть на 70% заразнее обычного. Из-за быстрого роста заражений новым типом коронавируса в Лондоне и на юго-востоке Англии ввели самый высокий уровень ограничений. Многие страны мира приостановили авиасообщение с Великобританией.

По словам Сичинава, Великобритания и так не входит в список тех 18 стран, гражданам которых можно было посещать Грузию по соответствующим условиям. У Грузии на данный момент с Великобританией нет прямого воздушного сообщения.

"Соответственно, это решение касается граждан Грузии, а также бизнес-инвесторов, которые в течение последних 14 дней имели историю путешествия в Великобритании, а также всех граждан или резидентов тех 18 стран, которые могут приехать в нашу страну", – сказал Сичинава на брифинге.

Замглавы операционного штаба также отметил, что совет активно работает с экспертами, специалистами отрасли, эпидемиологами, а также представителями сферы бизнеса о целесообразности смягчения ограничений с 24 декабря, а также о строгих правилах норм безопасности в стране.

"Мы все хорошо видим, что с ограничения, введенные с 28 ноября, имели прямое влияние на замедление распространения инфекции и стабилизацию эпидположения. Так что ответственность как власти, так и частного сектора, и каждого гражданина является беречь достигнутый результат и цену, которые наша страна платит каждый день за это", – отметил Сичинава.

С учетом эпидситуации в стране правительство Грузии приняло решение о введении дополнительных точечных ограничений. Они вступили в силу 28 ноября. Вместе с тем власти обещали с 24 декабря по 2 января по всей Грузии открыть торговые центры, восстановить работу городского и междугороднего транспорта, снять другие ограничения в связи с новогодними праздниками.

Решение совета в связи со смягчением ограничений с 24 декабря будет озвучено для общественности в ближайшее время.