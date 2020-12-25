Председатель парламента Грузии встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана

Грузия 25 декабря 2020 15:58 (UTC+04:00)
Председатель парламента Грузии встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана Фаигом Гулиевым, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

На встрече ознакомительного характера говорили об исторических дружеских и партнерских связях между двумя странами и в этом контексте внимание было уделено углублению межпарламентского сотрудничества. Была подчеркнута важность тесных отношений между парламентскими группами дружбы. Стороны также обсудили важность мира и безопасности в регионе.

В ходе переговоров речь коснулась вызовов в связи с глобальной пандемией и было отмечено, что после завершения пандемии, быстрое восстановление торговых связей и туризма является приоритетным для обеих стран вопросом.

Председатель парламента Грузии пожелал послу успехов в деятельности и выразил готовность к сотрудничеству.

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