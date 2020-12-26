Новая «Международная ассоциация грузинских врачей» поможет в борьбе с ковидом

В Грузии основана «Международная ассоциация грузинских врачей», передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

В ее создании приняли участие девятнадцать врачей. В состав новой организации вошли медработники, работающие как в Грузии, так и за границей. Цель ассоциации — защита прав врачей и пациентов и разработка рекомендаций для эффективной борьбы с ковидом.

По словам основателей, самозабвенная работа отдельных медработников в период пандемии спасла множество жизней, но «к сожалению, это не оказало системного или масштабного влияния на управление пандемией».

«Кризис люстрировал проблемы, которые были в здравоохранении страны на протяжении десятков лет. Ни у кого не было иллюзии или ожидания, что с таким устройством системы и с таким госпитальным ресурсом кризис можно было бы легко преодолеть.

Однако, для всех стала видна необходимость изменений и то, что началом этих изменений должно было стать улучшение медицинского образования», — говорится в заявлении членов ассоциации.

Официально ассоциация зарегистрировалась несколько недель назад. По словам ее основателей, организация будет работать по конкретным вопросам, связанным с пандемией. Целью организации является оказание помощи грузинских пациентам, врачам, сектору здравоохранения и правительству Грузии в борьбе с пандемией.

«Наша первостепенная цель — интеллектуальная и профессиональная контрибуция в управление пандемией стратегией, которая основана на действиях и результатах, на конкретных инструкциях и рекомендациях, которые станут вспомогательным руководством для каждого врача.

Долгосрочной и фундаментальной целью является поддержка медицинского образования и научных исследований, развитие утвердительной медицины, институциональная поддержка областных институтов, защита прав врачей, усиление интерперсональной (межличностной) академической коммуникации», — заявляют в ассоциации.