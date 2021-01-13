На микрофинансовом рынке Грузии осталось только 40 компаний

На микрофинансовом рынке Грузии работать продолжают только 40 компаний. После того, как в 2019 году Национальный банк страны ужесточил регуляции для финансового сектора, в том числе и для МФО, начался процесс банкротства и ликвидации компаний, который не смогли адаптироваться новым стандартам, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



В настоящее время в процессе ликвидации находится 8 микрофинансовых организаций.



Это при том, что в 2019 году на рынке работало 67 МФО, которые, в основном, занимались тем, что брали кредиты в коммерческих банках, а затем перекредитовывали их клиентам под значительно более высокий процент.



В регуляторе заявляют, что этот процесс не является неожиданными, и с самого начала было ясно, что многие МФО не смогут выполнить регуляции, и на рынке сохранятся только самые крупные и сильные компании.



По словам президента Национального банка Кобы Гвенетадзе много микрофинансовых организаций не означает наличие между ними конкуренции, так как конкуренция возможно только на здоровом рынке, между здоровыми микрофинансовыми организациями.

По данным на август 2020 года, кредитный портфель микрофинансового сектора Грузии составляет 1, 13 млрд. лари, прибыль 13 млн. лари.



В микрофинансовом секторе Грузии работают 4035 человек.