Международное авиасообщение в Грузии может быть возобновлено с 1 февраля

Правительство Грузии возможно снимет ограничения на международное регулярное авиасообщение с февраля текущего года, заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Правительство Грузии уже несколько раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации запрет сейчас действует до 31 января 2021 года.

«Я не могу назвать конкретную дату, но, скорее всего, февраль будет месяцем, когда мы снимем ограничения на регулярные рейсы. Опять же, это не означает хаотичный и неконтролируемый въезд в страну. Это будет контролируемый въезд с тестами, свидетельством о вакцинации и другими адекватными документами, но это первая надежда на начало туристического сезона», – заявила Турнава.

По информации Агентства гражданской авиации Грузии, ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые связывают Тбилисский международный аэропорт с аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы, планируемые между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.

Правительство Грузии уже несколько раз переносило дату возобновления регулярного международного авиасообщения. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации запрет сейчас действует до 31 января 2021 года.

«Я не могу назвать конкретную дату, но, скорее всего, февраль будет месяцем, когда мы снимем ограничения на регулярные рейсы. Опять же, это не означает хаотичный и неконтролируемый въезд в страну. Это будет контролируемый въезд с тестами, свидетельством о вакцинации и другими адекватными документами, но это первая надежда на начало туристического сезона», – заявила Турнава.

По информации Агентства гражданской авиации Грузии, ограничение на регулярное авиасообщение не распространяется на прямые международные рейсы, которые связывают Тбилисский международный аэропорт с аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Доха, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

Ограничения также не распространяются на регулярные рейсы, планируемые между Кутаисским международным аэропортом и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.