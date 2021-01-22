Власти Грузии открывают небо и надеются на прибытие туристов из Израиля весной
Министр экономики Грузии Натия Турнава объявила, что ограничения на международное регулярное авиасообщение в этой стране будут сняты с 1 февраля, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Турнава сказала: "Все авиакомпании, которые оперируют или оперировали в стране, а также новые авиакомпании смогут выполнять регулярные авиарейсы". При этом министр особо отметила, что осуществление полетов будет возможно при соблюдении мер безопасности и международных регуляций.
В своем выступлении Турнава не исключила, что Грузия уже весной сможет принять туристов из Израиля, стран Персидского залива и ЕС – из стран, где идет активная вакцинация граждан против коронавирусной болезни COVID-19.
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