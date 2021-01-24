В Грузии выявлено 546 новых случаев коронавируса, 1 456 пациентов выздоровели

В Грузии за сутки выявлено 546 новых случаев коронавируса, выздоровели 1 456 пациентов, скончались 17 инфицированных, - сообщает пресс-служба правительства Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За последние 24 часа в стране проведено 11 248 тестов на коронавирус, в том числе 4 979 с экспресс-теста на антигены и 6 269 PCR - тестов.

С начала пандемии в Грузии выявлено 253 518 случаев заражения коронавирусом, из них вылечились 242 085 человек, скончались - 3 055.

В настоящее время в стране зарегистрировано 8 352 активных случая коронавируса. Из этого количества 3 272 человека проходят лечение в больницах. Врачи оценивают как тяжелое состояние здоровья 697 человек, в том числе 195 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания.