Все вакцинированные от коронавируса иностранцы смогут въезжать в Грузию

Власти Грузии с 1 февраля после восстановления регулярного авиасообщения разрешают посещение страны всем иностранцам, которые сделали прививку от коронавируса любой вакциной. Об этом в пятницу заявила на брифинге министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава после заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предъявив на границе документ о прохождении полного курса вакцинирования от коронавируса вакциной любого типа, что означает две полные дозы, граждане любой страны без проблем смогут въехать в [Грузию]", - сообщила Турнава.

Что же касается тех иностранцев, которые не вакцинированы, то в Грузию смогут попасть лишь граждане Бахрейна, ЕС, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США и Швейцарии, предъявив справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. После того как они попадут в Грузию, им придется на третий день еще раз сдать тест. Граждане Грузии, приезжающие на родину из-за рубежа, также будут обязаны на границе предъявить справку о ПЦР-тесте, пройти восьмидневную самоизоляцию или же сдать тест после приезда.

Регулярное авиасообщение в Грузии было прервано с марта 2020 года. Власти республики решили отменить запрет на полеты с 1 февраля в связи с улучшающейся эпидемической ситуацией с коронавирусом.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в республике выявлены 256 956 заразившихся, что составляет 6,91% численности населения. Выздоровели 247 096 пациентов, 3 148 человек умерли.