Обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 493, скончались 10 человек, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии накануне 22 февраля составляло 147, скончались 12 человек.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за сутки – 2,48%, за последние 14 дней – 2,4%, за последние 7 дней – 2,4%.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 268 995 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 552 человека, с начала пандемии вылечились 262 796 пациентов, скончались 3 457.

За сутки сделано 19 869 тестов, в том числе 13 410 на антиген и 6 459 ПЦР-тестов. В карантине в данное время находятся 285 человек, в стационарах – 1 606, в ковид-гостиницах – 192.