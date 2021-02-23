Грузия экспортировала более 39 тысяч тонн мандаринов

С начала сезона сбора урожая Грузия экспортировала рекордный за последние 10 лет объем мандаринов - 39,3 тысячи тонн на сумму 19,1 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

С 1 августа 2020 года по 21 февраля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона экспортировано на 7,9 тысячи тонн (25%) оранжевых плодов больше, а стоимость увеличилась на 2,8 миллиона долларов (17%).

Грузинские цитрусы, в основном, вывозят в соседние страны. Больше всего мандаринов, произведенных в 2020 году, экспортировалось в Россию.

Кроме того, в небольших объемах экспорт осуществлялся в Молдову, Туркменистан, Белоруссию, Словению, Казахстан, Литву, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, США и Германию.

Для организованного проведения сбора урожая создан оперативный координационный штаб. Сдача, переработка, контроль потоков и учет нестандартных мандаринов проходит с помощью электронной программы.

Нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды до 30 перерабатывающих предприятий.