Министр иностранных дел Венгрии посетил Тбилиси

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, который 11-12 марта посетил Тбилиси, встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и министром образования Михаилом Чхенкели, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, на встрече с министрами одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества было названо образование.

Согласно той же информации, министр Питер Сийярто и министр образования Грузии Михаил Чхенкели подписали меморандум, который «предусматривает углубление сотрудничества как в содействии интернационализации высшего образования, так и в области науки и технологий».

В ходе встречи с министром иностранных дел Давидом Залкалиани стороны подчеркнули, что Грузия «готова активизировать политические и экономические реформы, чтобы страна была готова подать заявку на членство в ЕС в 2024 году».

По сообщению МИД Грузии, Давид Залкалиани подчеркнул произвольные задержания граждан вдоль линии оккупации, а также продолжающуюся «аннексию, оккупацию и незаконную бордеризацию» территорий Грузии со стороны России.

Внешнеполитическое ведомство Грузии отметило, что министр иностранных дел Венгрии поддержал планы Грузии подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, и подчеркнул, что дальнейшее расширение необходимо для укрепления союза, состоящего из 27 членов.