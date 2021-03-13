Министр иностранных дел Венгрии посетил Тбилиси

Грузия 13 марта 2021 07:45 (UTC+04:00)
Министр иностранных дел Венгрии посетил Тбилиси

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, который 11-12 марта посетил Тбилиси, встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и министром образования Михаилом Чхенкели, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, на встрече с министрами одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества было названо образование.

Согласно той же информации, министр Питер Сийярто и министр образования Грузии Михаил Чхенкели подписали меморандум, который «предусматривает углубление сотрудничества как в содействии интернационализации высшего образования, так и в области науки и технологий».

В ходе встречи с министром иностранных дел Давидом Залкалиани стороны подчеркнули, что Грузия «готова активизировать политические и экономические реформы, чтобы страна была готова подать заявку на членство в ЕС в 2024 году».

По сообщению МИД Грузии, Давид Залкалиани подчеркнул произвольные задержания граждан вдоль линии оккупации, а также продолжающуюся «аннексию, оккупацию и незаконную бордеризацию» территорий Грузии со стороны России.

Внешнеполитическое ведомство Грузии отметило, что министр иностранных дел Венгрии поддержал планы Грузии подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, и подчеркнул, что дальнейшее расширение необходимо для укрепления союза, состоящего из 27 членов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Бибиэйбат расцвел и колоритно &quot;нарядился&quot; – ФОТОРЕПОРТАЖ
Бибиэйбат расцвел и колоритно "нарядился" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Модные туристические направления (ФОТО)
Модные туристические направления (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Строительная база в Иране строит около 300 крупных объектов Иран 07:51
Министр иностранных дел Венгрии посетил Тбилиси Грузия 07:45
За сутки в Казахстане коронавирусом заболели 1002 человека Казахстан 07:25
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,67 млн человек Турция 07:08
США предоставили гражданам Мьянмы статус "временно защищенных лиц" на 1,5 года США 06:05
Британия выделит более $111 млрд на модернизацию ВС в ближайшие четыре года Европа 05:04
В США сделано свыше 100 млн инъекций от COVID-19 США 03:45
Бразилия вновь вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом Другие страны 03:07
Экс-министр финансов Австралии Матиас Корманн станет новым генсеком ОЭСР В мире 02:24
Власти Миннеаполиса выплатят $27 млн компенсации по делу об убийстве Флойда США 01:49
Страны ЕС призвали смягчить правила въезда для иностранцев Европа 01:24
В Боливии задержали двух экс-министров по делу о госперевороте Другие страны 00:48
Ученые заявили о зарождении нового континента в Индийском океане В мире 00:17
Румыния назвала последние статистические данные товарооборота с Туркменистаном Бизнес 00:01
Бразилия подписала контракт на покупку вакцины "Спутник V" Другие страны 12 марта 23:47
Вулканы в Азербайджане ограниченно используются в медицинских целях - исследование Общество 12 марта 23:35
ГЭЦ Азербайджана о дате выпускных (вступительных) экзаменов Общество 12 марта 23:00
В Азербайджане подготовлены предложения по эффективному использованию вулканической грязи Общество 12 марта 22:45
На освобожденных территориях Азербайджана планируется разместить 1 млн человек - профессор Общество 12 марта 22:34
В США заявили, что ведут непрямые переговоры с Ираном через ЕС США 12 марта 22:17
ЮНИСЕФ: В ближайшие недели Грузия получит 129 600 доз вакцины AstraZeneca Грузия 12 марта 22:01
Узбекистан подарил Кыргызстану 20 карет скорой помощи местного производства Кыргызстан 12 марта 21:27
В Иран прибыла партия индийской вакцины от коронавируса Иран 12 марта 21:22
Сулейман Рустам и Гачаг Наби — от Абшерона до Губадлы, все во имя простого народа (ФОТО) Культура 12 марта 21:20
ВОЗ призывает продолжать использовать вакцину компании AstraZeneca В мире 12 марта 21:10
Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением о минных полях на освобожденных землях Политика 12 марта 20:54
«Встретимся в Карабахе» - на платформе Baku Network состоялась международная конференция с участием экспертов из Грузии, России, Литвы, Молдовы, Австрии (ВИДЕО) Политика 12 марта 20:27
Как партизан Украины поддерживали листовками со стихами азербайджанского поэта (ФОТО) Культура 12 марта 20:21
Посол Казахстана вручил Михаилу Гусману орден "Дружбы" II степени согласно указу Токаева В мире 12 марта 20:07
В Баку подвели итоги конкурса "Весенние сюжеты" Культура 12 марта 19:47
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока" Общество 12 марта 19:30
Будут разработаны стратегический и операционный планы Фонда возрождения Карабаха (ФОТО) Общество 12 марта 19:27
На границе с Арменией открылась новая воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) Политика 12 марта 19:16
В танковых подразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проводятся занятия (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 12 марта 19:04
ОАО "Mega Life Insurance" включена в реестр БОС Азербайджана Финансы 12 марта 18:58
Европейские компании намерены продолжить деятельность в Азербайджане (ФОТО) Экономика 12 марта 18:49
Конкурентоспособные тарифы делают азербайджанскую электроэнергию более выгодной для Грузии Энергетика 12 марта 18:45
Поступления от экспорта нефтепродуктов производства Бакинского НПЗ превысили $330 млн Энергетика 12 марта 18:39
Структура при Минсельхозе Азербайджана направит свыше 25 тыс. манатов на аудит финотчетности Финансы 12 марта 18:36
ПО "Азеригаз" будет отправлять абонентам уведомления о приостановлении подачи газа Энергетика 12 марта 18:30
В Азербайджане изменились правила субсидирования производства сельхозпродукции Экономика 12 марта 18:23
Туркменский НПЗ объявил тендер на закупку бурового оборудования Тендеры 12 марта 18:18
В Азербайджане внесена ясность в вопрос стоимости земельного участка для частного строительства Экономика 12 марта 18:16
Высокое доверие к Азербайджану: Иностранные компании вступили в конкуренцию за восстановление Карабаха — французская газета "Lagazetteaz.fr" Политика 12 марта 18:12
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского Политика 12 марта 18:07
В Азербайджане соотношение чистой минимальной зарплаты к среднемесячной выросло до 38% Экономика 12 марта 18:03
Проект паспорта вакцинации ЕС будет включать лишь вакцины, одобренные ЕМА Европа 12 марта 18:01
Французская компания поставит в Азербайджан крупную партию электровозов Экономика 12 марта 17:52
Грузия принимает участие в Берлинской международной туристической бирже Грузия 12 марта 17:42
Представители Минобороны Азербайджана и местных органов ИВ продолжают навещать семьи шехидов (ФОТО) Общество 12 марта 17:39
Муниципальные чиновники не должны принимать решения единолично - минюст Общество 12 марта 17:31
Высота волн на Каспии достигла 5,5 метра — Фактическая погода Общество 12 марта 17:29
Глава МИД Азербайджана направил генсеку ООН письмо в связи с армянскими военнослужащими (ФОТО) Политика 12 марта 17:22
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку химпродукции Тендеры 12 марта 17:18
В Азербайджане сократился объем кредитов, выданных правительственным учреждениям Финансы 12 марта 17:10
Минздрав Азербайджана одобрил применение российской вакцины "Спутник V" Общество 12 марта 17:05
В Физули обнаружена очередная партия брошенного армянами оружия и боеприпасов (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 12 марта 17:04
“Nar” подводит итоги 2020 года ИКТ 12 марта 16:56
Фермерам в Азербайджане будут выданы субсидии (ВИДЕО) Экономика 12 марта 16:54
Семье шехида Отечественной войны подарена трехкомнатная квартира в Мингячевире (ФОТО) Общество 12 марта 16:50
Канцлер Австрии заявил, что отдельные страны ЕС заключили тайные сделки о поставках вакцин Европа 12 марта 16:45
Отреставрированы рукописи Хуршидбану Натаван (ФОТО) Культура 12 марта 16:43
В Азербайджане выявлено 576 новых случаев заражения COVİD-19, вылечились 217 человек Общество 12 марта 16:41
Грязевые вулканы в Азербайджане будут использоваться в туристических целях Экономика 12 марта 16:37
В Министерстве связи Азербайджана и его структуре произведены новые назначения Экономика 12 марта 16:31
ЕС намерен достичь коллективного иммунитета от COVID-19 к концу лета Европа 12 марта 16:23
Испания почти в 3 раза увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 12 марта 16:20
100-летний "Марш Истикляль" прозвучал со сцены Международного центра мугама Культура 12 марта 16:16
Азербайджан нарастил импорт удобрений более чем в 5 раз Бизнес 12 марта 16:11
ЦБ России и Туркменистана активизируют надзор за деятельностью кредитных организаций Финансы 12 марта 16:08
Граждане Азербайджана остаются основной клиентской базой местного оздоровительного туризма Экономика 12 марта 16:05
Microsoft уведомила о выявлении "нового семейства" компьютерных программ-вымогателей США 12 марта 15:58
Эрдоган заявил, что Турция продолжает переговоры с Россией по вакцине "Спутник V" Турция 12 марта 15:57
Сербия вводит локдаун на выходные Европа 12 марта 15:55
Комиссия по вопросам помилования Азербайджана рассмотрит свыше 1000 обращений Политика 12 марта 15:54
Победа в Отечественной войне создала новые возможности для развития Азербайджана - депутат Экономика 12 марта 15:52
Товуз под снежным покрывалом (ФОТО) Общество 12 марта 15:48
На выходные Бакметрополитен протестирует поезда Общество 12 марта 15:44
OMV Petrom перечислит значительные средства в госбюджет Грузии Энергетика 12 марта 15:39
В Азербайджане не было обращений в суд из-за необоснованного прекращения выплаты пенсий Общество 12 марта 15:36
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) Политика 12 марта 15:26
Саудовская Аравия возобновит внешнее авиасообщение с 17 мая Арабские страны 12 марта 15:23
В Азербайджане будет определен реабилитационный потенциал лиц с инвалидностью Общество 12 марта 15:22
АБР окажет поддержку развитию азербайджанского рынка капитала Финансы 12 марта 15:11
В Нахчыванской АР растет производство сельскохозпродукции Бизнес 12 марта 15:08
Дальнейший рост инфицирования в Азербайджане сделает неизбежным ужесточение карантина - депутат Общество 12 марта 15:05
Состоялась презентация книги Намика Алиева «Day.az: встретимся в Карабахе», посвященная памяти Эльхана Алескерова (ФОТО) Политика 12 марта 15:05
Двусторонняя торговля между Грузией и Венгрией возросла Бизнес 12 марта 15:03
ОАЭ объявили о создании в Израиле инвестфонда на $10 млрд Арабские страны 12 марта 15:02
Инвестиции в Грузию в 2020 упали в два раза Грузия 12 марта 14:54
До конца года Туркменистан вернет часть иностранных кредитов в сельхозсекторе Бизнес 12 марта 14:53
Президент ассоциации "Опера Европа" одобрил предложение азербайджанского дирижера Культура 12 марта 14:44
Чешские компании заинтересованы в участии в сфере ВИЭ Азербайджана Энергетика 12 марта 14:42
Госдеп США разочарован решением суда о досрочном освобождении армянского террориста Турция 12 марта 14:32
Промпроизводство в Нахчыванской АР выросло с начала года Бизнес 12 марта 14:31
Потерявший обе ноги ветеран Отечественной войны Азербайджана обеспечен высокотехнологичными протезами (ВИДЕО) Азербайджан 12 марта 14:24
При оргподдержке посольства в Баку состоялся совместный онлайн-концерт по случаю 30-летия Независимости Туркменистана Туркменистан 12 марта 14:12
Чехия надеется получить доступ к «Южному газовому коридору» - министерство промышленности Энергетика 12 марта 14:05
В Японии обнаружили неизвестный штамм коронавируса Другие страны 12 марта 14:03
Чехия и Азербайджан подпишут новое соглашение об энергосотрудничестве – министерство Энергетика 12 марта 14:00
Все новости